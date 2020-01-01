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«Локомотив» предложил Кузяеву три млн евро за подписание контракта
Футбол России
  • Футбол России
  • Zenit-fk.ru
  • CT news
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • ГЛАС.RU
  • RT на русском
Сообщается, что Кузяеву поступало предложение от команды «Локомотив». Есть сведения, что московский клуб предложил футболисту заплатить подписной бонус, который составит три миллиона евро, а также зарплату три миллиона евро в год. Другие моменты возможного договора не известны.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» готов выплатить Кузяеву до 3 млн евро в качестве подписного бонуса

Экс-хавбек «Зенита» Далер Кузяев может перебраться в «Локомотив». По информации Metaratings.ru, московский клуб готов выплатить футболисту подписной бонус в размере от 2 до 3 миллионов евро, а также предложить зарплату в районе 3 млн евро в год.
Metaratings вчера в 15:42
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Кузяев и «Локо» близки соглашению. Агенты игрока ответят в пятницу («СЭ»)

Sports.ru 06:55
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Представители Кузяева попросили «Локомотив» подождать до пятницы

Спорт-Экспресс 06:31
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Источник: Кузяев близок к подписанию контракта с «Локомотивом»

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