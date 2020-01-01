«Локомотив» предложил Кузяеву три млн евро за подписание контракта

Сообщается, что Кузяеву поступало предложение от команды «Локомотив». Есть сведения, что московский клуб предложил футболисту заплатить подписной бонус, который составит три миллиона евро, а также зарплату три миллиона евро в год. Другие моменты возможного договора не известны.