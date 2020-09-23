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«Локомотив» предложил Кузяеву три млн евро за подписание контракта
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Сообщается, что Кузяеву поступало предложение от команды «Локомотив». Есть сведения, что московский клуб предложил футболисту заплатить подписной бонус, который составит три миллиона евро, а также зарплату три миллиона евро в год. Другие моменты возможного договора не известны.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» готов выплатить Кузяеву до 3 млн евро в качестве подписного бонуса

Экс-хавбек «Зенита» Далер Кузяев может перебраться в «Локомотив». По информации Metaratings.ru, московский клуб готов выплатить футболисту подписной бонус в размере от 2 до 3 миллионов евро, а также предложить зарплату в районе 3 млн евро в год.
Metaratings вчера в 15:42
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