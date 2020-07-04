«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением зарплаты

В начале июня представляющий интересы футболиста агент Мариуш Пекарски говорил, что его клиент перейдет в турецкий клуб. По его словам, "железнодорожники" не предлагали новый контракт поляку. В текущем сезоне Мацей Рыбус провёл в рамках РПЛ 17 матчей и сделал три ассиста.