Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» предложил польскому защитнику Мацею Рыбусю новый контракт на один год с понижением зарплаты. Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуся, ранее сообщал, что его подопечный перейдёт в один из турецких клубов на правах свободного агента.