НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением оклада
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccer.ru
  • Soccernews.ru
Москвичи предложили поляку новый контракт с понижением оклада. Договор 30-летнего поляка с «Локомотивом» действует до конца сезона. Ранее агент футболиста Мариуш Пекарски говорил, что Рыбус покинет команду на правах свободного агента и перейдет в один из турецких клубов.В источнике
С чего всё начиналось
alt

«Локомотив» предложил Рыбусю новый контракт с понижением зарплаты

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» предложил польскому защитнику Мацею Рыбусю новый контракт на один год с понижением зарплаты. Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуся, ранее сообщал, что его подопечный перейдёт в один из турецких клубов на правах свободного агента.
Чемпионат 17:14
Подробнее о событии
alt

Рыбус может остаться в «Локомотиве»

Газета.Ru 21:38
alt

«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением оклада

Sport24.ru 17:41 
alt

«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт

Metaratings 17:34
реклама
Главное
Новости