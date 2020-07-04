«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением оклада
Москвичи предложили поляку новый контракт с понижением оклада. Договор 30-летнего поляка с «Локомотивом» действует до конца сезона. Ранее агент футболиста Мариуш Пекарски говорил, что Рыбус покинет команду на правах свободного агента и перейдет в один из турецких клубов.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» предложил польскому защитнику Мацею Рыбусю новый контракт на один год с понижением зарплаты. Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуся, ранее сообщал, что его подопечный перейдёт в один из турецких клубов на правах свободного агента.