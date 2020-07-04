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«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением зарплаты
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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  • Sports.ru
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  • Soccernews.ru
В начале июня представляющий интересы футболиста агент Мариуш Пекарски говорил, что его клиент перейдет в турецкий клуб. По его словам, "железнодорожники" не предлагали новый контракт поляку. В текущем сезоне Мацей Рыбус провёл в рамках РПЛ 17 матчей и сделал три ассиста.В источнике
С чего всё начиналось
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«Локомотив» предложил Рыбусю новый контракт с понижением зарплаты

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» предложил польскому защитнику Мацею Рыбусю новый контракт на один год с понижением зарплаты. Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуся, ранее сообщал, что его подопечный перейдёт в один из турецких клубов на правах свободного агента.
Чемпионат вчера в 17:14
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«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением зарплаты

Футбол России 01:41
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«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением оклада

Sport24.ru вчера в 17:41 
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«Локомотив» предложил Рыбусу контракт на год с понижением зарплаты

Soccer.ru вчера в 17:41
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