«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением зарплаты
В начале июня представляющий интересы футболиста агент Мариуш Пекарски говорил, что его клиент перейдет в турецкий клуб. По его словам, "железнодорожники" не предлагали новый контракт поляку. В текущем сезоне Мацей Рыбус провёл в рамках РПЛ 17 матчей и сделал три ассиста.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» предложил польскому защитнику Мацею Рыбусю новый контракт на один год с понижением зарплаты. Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуся, ранее сообщал, что его подопечный перейдёт в один из турецких клубов на правах свободного агента.