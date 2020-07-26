НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов«Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» и сохранила прописку в АПЛLiveSport.ru«Локомотив» предложил новый контракт ФарфануODDS.ru9ODDS.ruMetaratingsBookmaker-ratings.ruСпорт уик-эндЕвро-футбол.руМатч ТВLiveSport.ruФутбол РоссииГазета.RuПо данным «Спорт Экспресс», «Локомотив» предложил форварду Джефферсону Фарфану новый контракт.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Локомотив» предложит Фарфану новый контрактЕвро-футбол.ру 09:32«Локомотив» предложил Фарфану новый контракт с зарплатой в два раза меньшеФутбол России 09:18«СЭ»: «Локомотив» предложил Фарфану контракт с понижением зарплаты более чем в два разаМатч ТВ 09:12рекламаГлавное«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов«Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» и сохранила прописку в АПЛНовости