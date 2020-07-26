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«Локомотив» предложил новый контракт Фарфану
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По данным «Спорт Экспресс», «Локомотив» предложил форварду Джефферсону Фарфану новый контракт.В источнике
Подробнее о событии
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«Локомотив» предложит Фарфану новый контракт

Евро-футбол.ру 09:32
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«Локомотив» предложил Фарфану новый контракт с зарплатой в два раза меньше

Футбол России 09:18
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Фарфан покинул «Локомотив» по истечении контракта

Metaratings 10:17
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