«Локомотив» предложит «Порту» €12 млн за Тикиньо, пишут СМИ

Московский футбольный клуб "Локомотив" улучшит предложение по нападающему португальского "Порту" Тикиньо Соаресу с 10 до 12 миллионов евро, сообщает A Bola.