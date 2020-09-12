НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
«Локомотив» предложит «Порту» €12 млн за Тикиньо, пишут СМИ
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
  • ODDS.ru
  • Soccer.ru
  • by.Tribuna.com
  • РБК спорт
  • Metaratings
  • Чемпионат
Московский футбольный клуб "Локомотив" улучшит предложение по нападающему португальского "Порту" Тикиньо Соаресу с 10 до 12 миллионов евро, сообщает A Bola.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

«Локомотив» готов улучшить предложение по Тикиньо до 12 миллионов евро

Sport.ru 05:00
alt

«Локомотив» готов заплатить за Тикиньо 12 млн евро

Metaratings 05:57
alt

СМИ: «Локомотив» готов увеличить предложение по Тикинью до 12 миллионов евро

Спорт-Экспресс 04:53
реклама
Главное
Новости