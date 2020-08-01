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«Локомотив» представил форму на следующий сезон
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Московский "Локомотив" представил домашнюю и гостевую комплекты формы на следующий сезон. Фотографии опубликованы на странице команды в Twitter.В источнике
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«Локомотив» представил новую форму на следующий сезон

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