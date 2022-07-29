Спорт-Экспресс«Локомотив» прибыл в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»«Локомотив» прибыл в Санкт-Петербург на матч 3-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».Спорт-ЭкспрессМатч 3-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 июля.Спорт-ЭкспрессВстреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.ЧемпионатТакже в прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».ЧемпионатЧитать далееСвернутьВ мире спортаSport24.ruVerybet.ruBetassistOverbettingSportliga.comПлеймейкерСпорт-ЭкспрессLiveSport.ruРГ-СпортMetaratingsBookmaker-ratings.ruODDS.ruLegalbetБомбардир.руBetOnПодробнее о событии«Локомотив» прибыл в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»Спорт-Экспресс12:17Анонс футбольного уик-эндаФутбол на Куличках06:23Прогноз на матч Зенит — Локомотив 30 июляLegalbet07:09Зенит - Локомотив Москва прогноз и ставки на матч 30 июля 2022. Статистика личных встречVprognoze.ru27 июля в 12:07Где смотреть «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 июляБомбардир.ру27 июля в 11:52«Зенит» готовится к игре с «Локомотивом»ГТРК Санкт-Петербург27 июля в 08:47«Зенит» встретится с «Локомотивом» на «Газпром Арене» 30 июляТелеканал Санкт-Петербург27 июля в 08:38Показать ещёОценить11