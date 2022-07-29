Будьте в Плюсе
Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

«Локомотив» прибыл в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

«Локомотив» прибыл в Санкт-Петербург на матч 3-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».
Спорт-Экспресс
Матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 июля.
Спорт-Экспресс
Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Чемпионат
Также в прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».
Чемпионат
В мире спорта
Sport24.ru
Verybet.ru
Betassist
Overbetting
Sportliga.com
Плеймейкер
Спорт-Экспресс
LiveSport.ru
РГ-Спорт
Metaratings
Bookmaker-ratings.ru
ODDS.ru
Legalbet
Бомбардир.ру
BetOn

Подробнее о событии

«Локомотив» прибыл в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
Спорт-Экспресс12:17
Анонс футбольного уик-энда
Футбол на Куличках06:23
Прогноз на матч Зенит — Локомотив 30 июля
Legalbet07:09
Зенит - Локомотив Москва прогноз и ставки на матч 30 июля 2022. Статистика личных встреч
Vprognoze.ru27 июля в 12:07
Где смотреть «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 30 июля
Бомбардир.ру27 июля в 11:52
«Зенит» готовится к игре с «Локомотивом»
ГТРК Санкт-Петербург27 июля в 08:47
«Зенит» встретится с «Локомотивом» на «Газпром Арене» 30 июля
Телеканал Санкт-Петербург27 июля в 08:38
Ещё по теме

Непомнящий — о матче «Локомотива»: «Зенит» — безусловный фаворит

Бывший тренер сборной Камеруна по футболу Валерия Непомнящий оценил шансы московского «Локомотива» в матче третьего тура чемпионата России сезона-2022/23 с петербургским «Зенитом».
RT на русском12:05

Сенников рассказал, за счет чего «Локомотив» может обыграть «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской премьер-лиги, в котором «железнодорожники» сыграют против «Зенита».
Metaratings05:50

Радченко считает, что «Локомотив» будет обороняться большими силами в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским клубом и «Локомотивом».
Спорт-Экспресс06:12

Сёмин поддержал решение Оздоева перейти в «Фатих Карагюмрюк»

Наставник "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал новость о переходе хавбека Магомеда Оздоева в турецкий "Фатих Карагюмрюк".
Sport.ru08:33

Андрей Мостовой рассказал о личных целях в «Зените»

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о своих целях в петербургском клубе.
Футбол России06:21

Новости