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«Локомотив» принял решение сменить Сёмина на Николича
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Совет директоров клуба встал на сторону генерального директора Василия Кикнадзе, который лоббировал на пост главного тренера команды Марко Николича. Отмечается, что 15 мая "Локомотив" подпишет контракт с Марко Николичем. Действующее соглашение Сёмина с "железнодорожниками" рассчитано до 31 мая.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» все-таки принял решение сменить Семина на Николича

Как стало известно «Спорту День за Днем», в «Локомотиве» приняли решение сменить главного тренера. Глава РЖД Олег Белозеров встал на сторону генерального директора Василия Кикнадзе. Если сезон все-таки будут доигрывать, то Юрий Семин не будет руководить командой.
Спорт день за днем 06:57
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Сёмин покинет «Локомотив» 31-го мая, его место займёт Николич

Sport.ru 10:13
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Совет директоров «Локомотива» принял решение сменить Семина на Николича

Metaratings 08:57
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«Локомотив» принял решение сменить Сёмина на Николича

Soccer.ru 08:39 
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