«Локомотив» принял решение сменить Сёмина на Николича
Совет директоров клуба встал на сторону генерального директора Василия Кикнадзе, который лоббировал на пост главного тренера команды Марко Николича. Отмечается, что 15 мая "Локомотив" подпишет контракт с Марко Николичем. Действующее соглашение Сёмина с "железнодорожниками" рассчитано до 31 мая.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Спорту День за Днем», в «Локомотиве» приняли решение сменить главного тренера. Глава РЖД Олег Белозеров встал на сторону генерального директора Василия Кикнадзе. Если сезон все-таки будут доигрывать, то Юрий Семин не будет руководить командой.