Как стало известно «Спорту День за Днем», в «Локомотиве» приняли решение сменить главного тренера. Глава РЖД Олег Белозеров встал на сторону генерального директора Василия Кикнадзе. Если сезон все-таки будут доигрывать, то Юрий Семин не будет руководить командой.