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«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
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Предудыщее соглашение истекло по окончании сезона. Ранее сообщалось, что москвичи планируют подписать с игроком новый контракт по схеме 1+1.В источнике
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Подробнее о событии
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Сборная Швейцарии продлила контракт с главным тренером

Sport24.ru 09:42 
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«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

Sport.ru 04:59
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«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой

Матч ТВ 04:27
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