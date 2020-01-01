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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Магкеевым
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Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Станиславом Магкеевым. Новое соглашение футболиста с клубом рассчитан до 2024 года.В источнике
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Подробнее о событии
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Магкеев продлил контракт с «Локомотивом»

Sport.ru 09:59
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«Локомотив» продлил контракт с Магкеевым до 2024 года

Советский спорт 09:29
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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Магкеевым, который попал на видео в нетрезвом виде

Metaratings 09:23
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