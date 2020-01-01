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«Локомотив» продлил контракт с форвардом клуба Эдером
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Ранее сообщалось, что португалец интересен одному из турецких клубов. Напомним, что Эдер оказался в "Локомотиве" летом 2017 года, куда он перешел из "Лилля" на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард красно-зеленых провел 23 игры в чемпионате России, забив пять мячей.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» продлил контракт с Антонио Эдером

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Антонио Эдер продлил контракт с клубом. Теперь соглашение «железнодорожников» с 32-летним португальским футболистом рассчитано ещё на год. Договор был продлён автоматически согласно прописанным в нём условиям.
Чемпионат 08:23
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Источник: Эдер подписал новый контракт с «Локо»

Футбол России 09:49
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«Чемпионат»: «Локомотив» продлил контракт с Эдером

Матч ТВ 08:56
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«Чемпионат»: «Локомотив» продлил контракт с Эдером

Sportbox.RU 08:56
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