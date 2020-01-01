«Локомотив» продлил контракт с форвардом клуба Эдером

Ранее сообщалось, что португалец интересен одному из турецких клубов. Напомним, что Эдер оказался в "Локомотиве" летом 2017 года, куда он перешел из "Лилля" на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард красно-зеленых провел 23 игры в чемпионате России, забив пять мячей.