«Локомотив» продлил контракт с форвардом клуба Эдером
Ранее сообщалось, что португалец интересен одному из турецких клубов. Напомним, что Эдер оказался в "Локомотиве" летом 2017 года, куда он перешел из "Лилля" на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард красно-зеленых провел 23 игры в чемпионате России, забив пять мячей.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Антонио Эдер продлил контракт с клубом. Теперь соглашение «железнодорожников» с 32-летним португальским футболистом рассчитано ещё на год. Договор был продлён автоматически согласно прописанным в нём условиям.