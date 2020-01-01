«Ахмат» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» уступили грозненскому «Ахмату» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 2:3.