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«Ахмат» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
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Футболисты московского «Локомотива» уступили грозненскому «Ахмату» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 2:3.В источнике
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