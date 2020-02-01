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Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
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Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.В источнике
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«Локомотиву» срочно нужен форвард, Тедеско нашел интересную связку. Тактика первого дня Кубка Париматч Премьер

Матч ТВ 03:20
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Мацей Рыбус: Со «Спартаком» должны сыграть лучше

Советский спорт вчера в 10:29 
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«Локомотив» — «Партизан» — 1:1 (2:4 по пенальти). Видеообзор матча

Sport24.ru вчера в 10:20 
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