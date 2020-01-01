«Локомотив» рассматривает 8 нападающих на замену Смолову

Сообщается, что селекционный отдел «Локомотива» предоставил тренерскому штабу шорт-лист, в который входят восемь нападающих. Трое игроков в данный момент играют в чемпионате Англии.