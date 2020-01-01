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«Локомотив» рассматривает 8 нападающих на замену Смолову
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Сообщается, что селекционный отдел «Локомотива» предоставил тренерскому штабу шорт-лист, в который входят восемь нападающих. Трое игроков в данный момент играют в чемпионате Англии.В источнике
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Источник: «Локомотив» рассматривает 8 форвардов на место Смолова

Матч ТВ 06:57
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Источник: «Локомотив» рассматривает 8 форвардов на место Смолова

Sportbox.RU 06:57
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СМИ: «Локомотив» рассматривает восемь форвардов на замену Смолову

RT на русском 06:49
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