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«Локомотив» расторг контракт с вратарём Медведевым
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Москва, 14 августа 2020, 15:31 — REGNUM Московский «Локомотив» расторг контракт с вратарём Никитой Медведевым. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба клуба.В источнике
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«Чемпионат»: Медведев подпишет контракт с «Рубином»

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Медведев, покинувший «Локомотив», может перейти в «Рубин»

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