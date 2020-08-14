«Локомотив» расторг контракт с вратарём Медведевым

Москва, 14 августа 2020, 15:31 — REGNUM Московский «Локомотив» расторг контракт с вратарём Никитой Медведевым. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба клуба.