«Локомотив» намерен оставить «Спартак» без нападающего «Порту» Тикиньо
Московский "Локомотив" вступил в борьбу за бразильского нападающего "Порту" Франсиско Соареса или попросту Тикиньо. Ранее о своем интересе к игроку сообщал столичный "Спартак". "Железнодорожники" уже сделали португальскому клубу предложение о заключении сделки, сообщает Чемпионат.Com.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо. В августе сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего € 10 млн. Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года.