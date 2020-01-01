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«Локомотив» намерен оставить «Спартак» без нападающего «Порту» Тикиньо
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Московский "Локомотив" вступил в борьбу за бразильского нападающего "Порту" Франсиско Соареса или попросту Тикиньо. Ранее о своем интересе к игроку сообщал столичный "Спартак". "Железнодорожники" уже сделали португальскому клубу предложение о заключении сделки, сообщает Чемпионат.Com.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» сделал предложение «Порту» по нападающему Тикиньо

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо. В августе сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего € 10 млн. Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года.
Чемпионат 09:37
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«Локомотив» сделал предложение «Порту» по нападающему Тикиньо

Sport.ru 10:44
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«Локо» сделал предложение о трансфере форварда «Порту» Соареса. Им интересуется «Спартак»

Sports.ru 10:25
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Источник: «Локомотив» сделал предложение форварду «Порту»

Матч ТВ 10:22
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