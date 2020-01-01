Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо. В августе сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего € 10 млн. Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года.