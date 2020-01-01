«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича. Переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно. 23-летний Бенкович является воспитанником загребского «Динамо».В источнике
С чего всё начиналось
Хорватский защитник Филип Бенкович, права на которого принадлежат «Лестеру», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе российской Премьер-лиги, об этом рапортует издание Betting Insider.