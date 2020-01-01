НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
«Локомотив» согласовал переход нападающего «Бордо» Камано
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Soccer.ru
  • Матч ТВ
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
Трансферный комитет «Локомотива» одобрил переход флангового нападающего «Бордо» Франсуа Камано.В источнике
Подробнее о событии
alt

Источник: «Локомотив» подпишет футболиста «Бордо» Камано за €7 млн

RT на русском 08:40
alt

«Локомотив» близок к подписанию вингера «Бордо» Камано за 7 млн евро

Soccer.ru 08:36
alt

Sport24: «Локомотив» купит форварда «Бордо»

Матч ТВ 08:23
реклама
Главное
Новости