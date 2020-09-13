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«Локомотив» согласовал размер зарплаты с Манджукичем
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Московский "Локомотив" согласовал размер зарплаты с нападающим Марио Манджукичем, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, годовой оклад футболиста составит €2,7 млн.В источнике
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«Локомотив» согласовал размер зарплаты с Манджукичем

Sport.ru 08:30
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