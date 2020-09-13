НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби«Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемАгент Думбия заявил, что нападающий хотел бы вернуться в РоссиюПлющенко: Косторная пришла ко мне в нулевой формеХаритонов нокаутировал Уильямса во втором раундеГазета.Ru«Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемNewInform13NewInformSoccernews.ruМатч ТВГазета.RuSports.ruФутбол РоссииSoccer.ruЧемпионатLiveSport.ruСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruMetaratingsАргументы и ФактыМосковский "Локомотив" согласовал размер зарплаты с нападающим Марио Манджукичем, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, годовой оклад футболиста составит €2,7 млн.В источнике Комментировать23Подробнее о событии «Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемSport.ru 08:30«Чемпионат»: «Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемSportbox.RU 08:04«Чемпионат»: «Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемМатч ТВ 08:04рекламаГлавноеЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби«Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемАгент Думбия заявил, что нападающий хотел бы вернуться в РоссиюПлющенко: Косторная пришла ко мне в нулевой формеХаритонов нокаутировал Уильямса во втором раундеНовости