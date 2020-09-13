НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче седьмого тураБойкова и Козловский: показали абсолютно рабочий произвольный прокатХаритонов нокаутировал Уильямса во втором раундеГран-при «Формулы-1» в Тоскане был приостановлен после двух аварийУ семи футболистов «Ротора» обнаружили коронавирусГазета.Ru«Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемNewInform15NewInformТульский футболSoccernews.ruСпорт БИЗНЕС OnlineМатч ТВSports.ruАргументы и ФактыГазета.RuФутбол РоссииЧемпионатСпорт день за днемSoccer.ruMockva.ruBookmaker-ratings.ruMetaratingsМосковский "Локомотив" согласовал размер зарплаты с нападающим Марио Манджукичем, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, годовой оклад футболиста составит €2,7 млн.В источнике Комментировать38Подробнее о событии СМИ: «Локомотив» согласовал контракт с МанджукичемРИА Новости 09:06«Локомотив» и Манджукич согласовали условия личного контрактаMetaratings 09:00«Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемSport.ru 08:30рекламаГлавноеЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче седьмого тураБойкова и Козловский: показали абсолютно рабочий произвольный прокатХаритонов нокаутировал Уильямса во втором раундеГран-при «Формулы-1» в Тоскане был приостановлен после двух аварийУ семи футболистов «Ротора» обнаружили коронавирусНовости