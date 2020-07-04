«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в 26-м туре РПЛ
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи». Матч, проходивший на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершился вничью со счётом 0:0. «Локомотив» сохраняет вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на десять очков.В источнике Все выразили поддержку, за что я благодарен. Считаю, что на мне лежит вся ответственность. Нужно было решать эпизод и забирать три очка. Последние минуты... Был уверен в себе, просто не забил. Не знаю, с чем это связано.Футбол на Куличкахвчера в 16:55