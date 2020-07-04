Алексей Миранчук российский футболист

Все выразили поддержку, за что я благодарен. Считаю, что на мне лежит вся ответственность. Нужно было решать эпизод и забирать три очка. Последние минуты... Был уверен в себе, просто не забил. Не знаю, с чем это связано.

Футбол на Куличках

вчера в 16:55