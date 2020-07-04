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«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в 26-м туре РПЛ
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В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи». Матч, проходивший на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершился вничью со счётом 0:0. «Локомотив» сохраняет вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на десять очков.В источнике
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Алексей Миранчук
российский футболист
Все выразили поддержку, за что я благодарен. Считаю, что на мне лежит вся ответственность. Нужно было решать эпизод и забирать три очка. Последние минуты... Был уверен в себе, просто не забил. Не знаю, с чем это связано.Футбол на Куличкахвчера в 16:55
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Игроки «Локо» разорвали на Кокорине майку и промахнулись с пенальти. Фото матча с «Сочи»

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Алексей Миранчук: «Не знаю, почему не забил пенальти. Сильно загоняться не буду»

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