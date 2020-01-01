«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в РПЛ

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ. Команды так и не сумели поразить ворота друг друга. При этом судья Владимир Москалёв отменил сразу два гола.