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Российская газетаРоссийская газета
«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом»
Спорт-Экспресс
  • Моя Москва.онлайн0:38
  • Мой Брянск0:38
В центральном матче шестого тура российской Премьер-лиги "Локомотив" принимал "Зенит". Встреча закончилась боевой ничьей - 0:0. Непростые времена переживает "Локомотив".В источнике
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Объявлен лучший игрок матча «Локомотив» — «Зенит»

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