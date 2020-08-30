«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ

Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России. Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 0:0.