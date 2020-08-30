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«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в РПЛ
Общественная служба новостей
  • Моя Москва.онлайн0:38
  • Мой Брянск0:38
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ. Команды так и не сумели поразить ворота друг друга. При этом судья Владимир Москалёв отменил сразу два гола.В источнике
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«Зенит» ни разу не ударил в створ ворот «Локомотива»

Бомбардир.ру 12:25
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«Локомотив» — «Зенит» — 0:0. Видеообзор матча 6-го тура РПЛ

Sport24.ru 11:59 
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«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в Москве

Матч ТВ 10:59
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