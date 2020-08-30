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Российская газетаРоссийская газета
«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом»
Общественная служба новостей
  • Моя Москва.онлайн0:38
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В центральном матче шестого тура российской Премьер-лиги "Локомотив" принимал "Зенит". Встреча закончилась боевой ничьей - 0:0. Непростые времена переживает "Локомотив".В источнике
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Попрощались с Мирой: «Локо» отметил проводы звезды ничьей с лидером

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