У нас есть предложения от нескольких хороших клубов, в которых ему будет интересно. Считаю, что Леша очень талантлив. За какую цену готовы его отдать? 25 миллионов — было бы хорошо. Меньше, чем за 20 миллионов, мы его не отдадим. Речь об этом трансферном окне.

Metaratings

03:42