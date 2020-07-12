НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука
Футбол России
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, за какую сумму столичный клуб рассмотрит вариант продажи полузащитника Алексея Миранчука.В источнике
Василий Кикнадзе
У нас есть предложения от нескольких хороших клубов, в которых ему будет интересно. Считаю, что Леша очень талантлив. За какую цену готовы его отдать? 25 миллионов — было бы хорошо. Меньше, чем за 20 миллионов, мы его не отдадим. Речь об этом трансферном окне.Metaratings03:42
Подробнее о событии
alt

Кикнадзе: рассматриваем вариант с продлением контракта Алексея Миранчука

РИА Новости вчера в 15:29
alt

«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука

Матч ТВ вчера в 15:19
alt

«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука

Sportbox.RU вчера в 15:19
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости