«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, за какую сумму столичный клуб рассмотрит вариант продажи полузащитника Алексея Миранчука.В источнике У нас есть предложения от нескольких хороших клубов, в которых ему будет интересно. Считаю, что Леша очень талантлив. За какую цену готовы его отдать? 25 миллионов — было бы хорошо. Меньше, чем за 20 миллионов, мы его не отдадим. Речь об этом трансферном окне.Metaratings03:42
РИА Новости вчера в 15:29
Sportbox.RU вчера в 15:19