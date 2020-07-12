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«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, за какую сумму столичный клуб рассмотрит вариант продажи полузащитника Алексея Миранчука.В источнике
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Кикнадзе: рассматриваем вариант с продлением контракта Алексея Миранчука

РИА Новости 15:29
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«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука

Матч ТВ 15:19
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«Локомотив» установил ценник на Алексея Миранчука

Sportbox.RU 15:19
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