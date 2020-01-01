«Локомотив» уведомил «Интер», что не будет выкупать Жоау Мариу

ИноПроСпорт 8















Московский «Локомотив» не будет выкупать трансфер португальского полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере». «Локомотив» официально сообщил «Интеру», что не будет использовать опцию выкупа трансфера Мариу. В источнике