«Локомотив» уведомил «Интер», что не будет выкупать Жоау Мариу
Московский «Локомотив» не будет выкупать трансфер португальского полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере». «Локомотив» официально сообщил «Интеру», что не будет использовать опцию выкупа трансфера Мариу.В источнике
С чего всё начиналось
Московский «Локомотив» не будет выкупать трансфер португальского полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».