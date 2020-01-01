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«Локомотив» уведомил «Интер», что не будет выкупать Жоау Мариу
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Московский «Локомотив» не будет выкупать трансфер португальского полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере». «Локомотив» официально сообщил «Интеру», что не будет использовать опцию выкупа трансфера Мариу.В источнике
С чего всё начиналось
Московский «Локомотив» не будет выкупать трансфер португальского полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Чемпионат 10:34
Подробнее о событии
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«Локомотив» уведомил «Интер» об отказе выкупать Жоау Мариу

Soccer.ru 11:07 
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Источник: «Локомотив» оповестил «Интер», что не будет выкупать права на Мариу

Матч ТВ 11:03
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Источник: «Локомотив» оповестил «Интер», что не будет выкупать права на Мариу

Sportbox.RU 11:03
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