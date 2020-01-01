Кикнадзе прокомментировал инцидент со стюардом и журналистом

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался по поводу инцидента, который произошел перед началом матча 23-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Оренбургом". Незадолго до начала встречи один из стюардов "РЖД Арены" ударил журналиста Евгения Белоусова.