Кикнадзе прокомментировал инцидент со стюардом и журналистом
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался по поводу инцидента, который произошел перед началом матча 23-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Оренбургом". Незадолго до начала встречи один из стюардов "РЖД Арены" ударил журналиста Евгения Белоусова.В источнике
С чего всё начиналось
Неприятный эпизод произошел перед игрой российской премьер-лиги «Локомотив» — «Оренбург» с журналистом Евгением Белоусовым. Он получил удар по лицу от стюарда, что повлекло рассечение внутренней стороны губы, и был вынужден обратиться на стадионе ко врачу.