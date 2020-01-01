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«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Партизану» на турнире в Катаре
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В матче 1-го тура международного товарищеского турнира Кубок Матч Премьер встречались «Локомотив» и «Партизан».В источнике
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