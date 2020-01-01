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«Локомотив» ведет переговоры по переходу вице-чемпиона мира
РБК
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ФК «Локомотив» начал вести переговоры по переходу хавбека сборной Хорватии Милана Баделя, информирует «Чeмпионат». Футболист принадлежит «Фиорентине», но в данный момент играет на правах аренды в «Лацио».В источнике
С чего всё начиналось
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«Локомотив» начал переговоры по трансферу Милана Баделя

Как стало известно «Чемпионату» из итальянских источников, московский «Локомотив» начал переговоры о трансфере хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио». С большой долей вероятности, переговоры завершатся успешно.
Чемпионат вчера в 17:02
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СМИ: «Локомотив» начал переговоры по трансферу вице-чемпиона мира

Sportbox.RU 01:14
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СМИ: «Локомотив» начал переговоры по трансферу вице-чемпиона мира

Матч ТВ 01:14
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СМИ узнали о переговорах «Локомотива» с футболистом сборной Хорватии

РБК 00:53
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