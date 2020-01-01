«Локомотив» ведет переговоры по переходу вице-чемпиона мира
ФК «Локомотив» начал вести переговоры по переходу хавбека сборной Хорватии Милана Баделя, информирует «Чeмпионат». Футболист принадлежит «Фиорентине», но в данный момент играет на правах аренды в «Лацио».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату» из итальянских источников, московский «Локомотив» начал переговоры о трансфере хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио». С большой долей вероятности, переговоры завершатся успешно.