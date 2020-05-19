Как стало известно «Чемпионату» из итальянских источников, московский «Локомотив» начал переговоры о трансфере хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, права на которого принадлежат «Лацио». С большой долей вероятности, переговоры завершатся успешно.