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«Локомотив» интересуется защитником ПАОКа
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Действующий контракт защитника с греческим клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: «Локомотив» возобновил интерес к защитнику ПАОК

Матч ТВ 04:25
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СМИ: «Локомотив» возобновил интерес к защитнику ПАОК

Sportbox.RU 04:25
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«Локомотив» интересуется защитником ПАОКа

Советский спорт 04:05
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