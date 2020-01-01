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Локомотив внёс в заявку на сезон Луку Джорджевича
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26-летний черногорский нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич, внесён в заявку для участия в Чемпионате России.В источнике
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«Локомотив» отзаявил Жалолиддинова и заявил вместо него Джорджевича

Soccer.ru вчера в 11:05
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«Локомотив» исключил Жалолиддинова из заявки на сезон

Metaratings вчера в 10:51
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Источник: Жалолиддинов может вернуться в Узбекистан

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