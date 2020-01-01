Суд обязал «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 миллионов рублей
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский "Локомотив" выплатить своему бывшему футболисту Мануэлу Фернандешу 11 миллионов. Португалец выступал за московский клуб с 2014 по 2019 годы.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская, занимавшая этот пост с 2010 по 2016 год, осталась недовольна работой юристов, представлявших интересы железнодорожников в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне в деле о долгах перед бывшим полузащитником команды Мануэлом Фернандешем.