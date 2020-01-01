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Суд обязал «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 миллионов рублей
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Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский "Локомотив" выплатить своему бывшему футболисту Мануэлу Фернандешу 11 миллионов. Португалец выступал за московский клуб с 2014 по 2019 годы.В источнике
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С чего всё начиналось
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Смородская раскритиковала юристов, представлявших ФК «Локомотив» в CAS в деле Фернандеша

Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская, занимавшая этот пост с 2010 по 2016 год, осталась недовольна работой юристов, представлявших интересы железнодорожников в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне в деле о долгах перед бывшим полузащитником команды Мануэлом Фернандешем.
ТАСС Спорт 05:45
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Ольга Смородская раскритиковала юристов, представлявших «Локомотив» в CAS

Футбол на Куличках 05:41
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Смородская заявила, что у «Локомотива» не было долгов перед Фернандешем

RT на русском 06:35
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В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу

Sportbox.RU 02:57
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