Кикнадзе заявил, что «Локомотив» выступает против возобновления РПЛ
Василий Кикнадзе, занимающий должность генерального директора футбольного клуба "Локомотив", во время интервью для телеканала "Россия 24" прокомментировал ситуацию с возобновлением Российской премьер-лиги.В источнике Голосование организовано не было. Я отправил письмо в РФС, в котором написал, что при нынешних условиях возобновлять чемпионат чрезмерно опасно. Если мы возобновляем, то надо понять, кто точно несет ответственность. Я считаю, что сейчас очень опасно возобновлять чемпионат.