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Кикнадзе заявил, что «Локомотив» выступает против возобновления РПЛ
Metaratings
  • Вести.Ru35:43
Василий Кикнадзе, занимающий должность генерального директора футбольного клуба "Локомотив", во время интервью для телеканала "Россия 24" прокомментировал ситуацию с возобновлением Российской премьер-лиги.В источнике
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Василий Кикнадзе
Голосование организовано не было. Я отправил письмо в РФС, в котором написал, что при нынешних условиях возобновлять чемпионат чрезмерно опасно. Если мы возобновляем, то надо понять, кто точно несет ответственность. Я считаю, что сейчас очень опасно возобновлять чемпионат.
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Кикнадзе сообщил, что «Локомотив» против возобновления чемпионата

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