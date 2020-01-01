Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» и ещё несколько российских клубов интересуются полузащитником «Хераклеса» Александром Меркелем. Казахский футболист летом станет свободным агентом. Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего его продали в «Дженоа» за € 6,5 млн.