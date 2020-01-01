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«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»
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Бывший полузащитник "Милана" Александр Меркель, ныне выступающий за голландский "Хераклес", может продолжить карьеру в России. Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» и ещё несколько клубов РПЛ интересуются экс-хавбеком «Милана» Меркелем

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» и ещё несколько российских клубов интересуются полузащитником «Хераклеса» Александром Меркелем. Казахский футболист летом станет свободным агентом. Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего его продали в «Дженоа» за € 6,5 млн.
Чемпионат вчера в 13:09
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«Локомотив» и другие клубы РПЛ заинтересованы в бывшем полузащитнике «Милана»

Sport.ru вчера в 15:14
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«Локомотив» и еще ряд клубов РПЛ интересуются экс-хавбеком «Милана» Меркелем («Чемпионат»)

Sports.ru вчера в 14:36
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СМИ: «Локомотив» и другие российские клубы интересуются экс-хавбеком «Милана» Меркелем

Матч ТВ вчера в 14:25
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