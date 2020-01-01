«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»
Бывший полузащитник "Милана" Александр Меркель, ныне выступающий за голландский "Хераклес", может продолжить карьеру в России. Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» и ещё несколько российских клубов интересуются полузащитником «Хераклеса» Александром Меркелем. Казахский футболист летом станет свободным агентом. Меркель выступал за «Милан» в 2009–2011 годах, после чего его продали в «Дженоа» за € 6,5 млн.