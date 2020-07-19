НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ODDS.ruODDS.ru
«Локомотив» заплатит за 18-летнего Джалолиддинова почти миллион евро
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
Отмечается, что сумма трансфера полузащитника может составить 900 тысяч евро.В источнике
Подробнее о событии
alt

Источник: трансфер Жасура Жалолиддинова обойдётся «Локомотиву» почти в € 900 тыс

Чемпионат 08:05
alt

Стало известно, во сколько «Локомотиву» может обойтись трансфер Джалолиддинова

Футбол России 07:36
alt

Стала известна сумма трансфера Жалолиддинова в «Локомотив»

Газета.Ru 07:32
реклама
Главное
Новости