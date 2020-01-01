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«Локомотив» заявил Лисаковича на сезон Тинькофф РПЛ
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Московский «Локомотив» в среду 12 августа внес в заявку на сезон белорусского нападающего Виталия Лисаковича.В источнике
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«Локомотив» заявил Лисаковича на сезон Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 08:16
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«Локомотив» заявил Лисаковича на сезон Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 08:16
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В «Локомотиве» назвали причины невозможности заявки Лисаковича

ProstoProSport 07:40 
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