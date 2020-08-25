«Локомотиву» предложили подписать Романа Нойштедтера
Московский «Локомотив» якобы получил предложение подписать опорного полузащитника Романа Нойштедтера, который в данный момент является свободным агентом. «Локо» отказался от данного игрока, сообщает Телеграм-канал «Ловите инсайд».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотиву» предложили подписать защитника Романа Нойштедтера, но московский клуб отказался, так как хочет подписать полузащитника «Химок» Александра Трошечкина.