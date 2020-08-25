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«Локомотиву» предложили подписать Романа Нойштедтера
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Московский «Локомотив» якобы получил предложение подписать опорного полузащитника Романа Нойштедтера, который в данный момент является свободным агентом. «Локо» отказался от данного игрока, сообщает Телеграм-канал «Ловите инсайд».В источнике
С чего всё начиналось
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Нойштедтера предложили «Локомотиву», но клуб хочет подписать Трошечкина

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотиву» предложили подписать защитника Романа Нойштедтера, но московский клуб отказался, так как хочет подписать полузащитника «Химок» Александра Трошечкина.
Чемпионат 06:07
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Источник: Нойштедтер был предложен «Локомотиву»

Матч ТВ 07:11
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«Локомотиву» предложили подписать Нойштедтера, москвичи рассматривают другой вариант

Спорт день за днем 06:58
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«Локомотив» отказался от подписания Нойштедтера и хочет приобрести Трошечкина

Sport24.ru 06:52 
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