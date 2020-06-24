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Ломакин отказался от покупки футбольного клуба «Химки»
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Владелец Fix Price Сергей Ломакин отказался от варианта с приобретением клуба «Химки». Причиной стали споры из-за действующих контрактов игроков и персонала, возникшие при переговорах. Данную информацию распространяет ресурс «Чeмпионат».В источнике
С чего всё начиналось
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Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»

Как стало известно «Чемпионату», владелец Fix Price Сергей Ломакин не приобретёт «Химки». В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.
Чемпионат 24 июня в 07:37
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