Ломакин отказался от покупки футбольного клуба «Химки»
Владелец Fix Price Сергей Ломакин отказался от варианта с приобретением клуба «Химки». Причиной стали споры из-за действующих контрактов игроков и персонала, возникшие при переговорах. Данную информацию распространяет ресурс «Чeмпионат».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», владелец Fix Price Сергей Ломакин не приобретёт «Химки». В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.
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