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Ломакин отказался становиться владельцем «Химок»
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Владелец Fix Price Сергей Ломакин отказался от идеи приобретения футбольного клуба «Химки». В ходе переговоров между бизнесменом и представителями клуба возникли разногласия по финансовым и юридическим аспектам возможной сделки.В источнике
С чего всё начиналось
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Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»

Как стало известно «Чемпионату», владелец Fix Price Сергей Ломакин не приобретёт «Химки». В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.
Чемпионат 07:37
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«Химки» ведут переговоры с двумя инвесторами

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«Химки» ведут переговоры с двумя банкирами

Sportbox.RU 11:49
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Бизнесмен Ломакин отказался покупать «Химки»

Футбол России 09:09
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