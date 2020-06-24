Ломакин отказался становиться владельцем «Химок»

Владелец Fix Price Сергей Ломакин отказался от идеи приобретения футбольного клуба «Химки». В ходе переговоров между бизнесменом и представителями клуба возникли разногласия по финансовым и юридическим аспектам возможной сделки.