Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»

Владелец Fix Price Сергей Ломакин, которого объявляли будущим владельцем подмосковных «Химок», не будет приобретать футбольный клуб. В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.