Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок»
Владелец Fix Price Сергей Ломакин, которого объявляли будущим владельцем подмосковных «Химок», не будет приобретать футбольный клуб. В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», владелец Fix Price Сергей Ломакин не приобретёт «Химки». В ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.